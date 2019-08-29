2019/08/29 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق في مخزن تجاري قرب مول في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/29 | 09:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مخزن تجاري قرب مول في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مخزن تجاري قرب مول في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).