الصناعة تكشف اسباب ارتفاع ايرادات 2019 مقارنة بـ2018

2019/08/29 | 09:08

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بغداد/ سومر نيوز

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن تحقيق ارباح مالية تجاوزت 85 مليار دينار، مقارنة بـ 23 مليارا خلال الم...

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