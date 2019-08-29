الداخلية السورية تنقل مجموعة من الضباط إلى خان شيخون

2019/08/29 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحرير الجيش السوري لمنطقة خان شيخون، أصدرت وزارة الداخلية جدول تنقلات لضباط من عدة رتب، إلى المنطقة في خطوة لإعادة الحياة إليها.وضمّ الجدول سبعة ضباط، تم نقلهم من عدة مراكز تابعة لوزارة الداخلية، على أن ينفذ الأمر اعتباراً من 27 /8 / 2019.حيث تم نقل العقيد محمد أحمد الناهض، من قسم شرطة …

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