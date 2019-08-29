2019/08/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ سرطان المعدة في أي مكان داخل أو على جدار المعدة، وغالبا ما تكون الأعراض غامضة مع صعوبة تحديدها في وقت مبكر.وكشف Macmillan UK عن العوامل، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض القاتل: – الجنس: سرطان المعدة أكثر شيوعا لدى الرجال.– العمر: 95% من الأفراد الذين يصابون بسرطان المعدة، يزيد عمرهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 9 عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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