ظريف : أمريكا تمارس الارهاب الاقتصادي ضد ايران

2019/08/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الى الالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات.

وعد ظرويف، ان

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