العلاقات الخارجية لـ

2019/08/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بيار دوسكي، ان وزارة الخارجية لم تناقش مع اللجنة التنقلات التي حصلت للسفراء بين

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