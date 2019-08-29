صباح دموي في محافظة عراقية يخلف 3 اصابات من الشرطة

2019/08/29 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بان ثلاثة من قوات الشرطة اصيبوا بجروح جراء هجوم شنه تنظيم داعش على ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين.وقال المصدر لـ”المدار” ان “مسلحي داعش هاجموا القوات الامنية في قرية “قايه” تبعه هجوم ثان في منطقة “العوسج” في جلولاء، مما اسفر عن اصابة ثلاثة عناصر من قوات الشرطة”.[…]

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