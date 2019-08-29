2019/08/29 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مهرجان البندقية السينمائي بعرض فيلم “الحقيقة” من إخراج الياباني، هيروكازو كوري إيدا، وبطولة، كاترين دينوف، وجولييت بينوش.ودخل فيلم “الحقيقة” كذلك في البرنامج الرئيسي للمهرجان والذي يضم 20 فيلما سينمائيا.ويروي الفيلم قصة نجمة سينمائية فرنسية قررت نشر كتاب مذكرات يسلط الضوء على الحياة الشخصية لعائلتها، ما جعل ابنتها تصل باريس من نيويورك لترد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ76 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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