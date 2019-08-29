المرور تؤكد اتخاذها الإجراءات القانونية بحجز وتغريم السيارات الخصوصي العاملة كأجرة

2019/08/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، أنه تؤكد اتخاذها الإجراءات القانونية وحجز السيارات الخصوصي العاملة كأجرة فضلاً عن فرض غرامة مالية على السائق قدرها 30 الف دينار وقالت المديرية المرور العامة في بيان وتلقته وكالة صدى “يمنع استخدام السيارات الخاصة بأجر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف استناداً لاحكام الملحق (أ) ق 27/ذ بفرض غرامة مقدارها 30

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