سبيس إكس تختبر بنجاح جهاز ستارهوبر

2019/08/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية عن نجاح الاختبار الثاني لجهاز “ستارهوبر” الذي هو نموذج المركبة الفضائية “ستارشيب” المستقبلية.وتفيد الشركة، أن “ستارهوبر” ارتفع عموديا إلى الأعلى وبعد تحليق لفترة قصيرة هبط عموديا بهدوء على مقربة من المكان الذي انطلق منه.جرت الاختبارات في منطقة بوكا-تشيكا بولاية تكساس.استمرت هذه التجربة من بدايتها إلى نهايتها بحدود

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