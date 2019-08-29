2019/08/29 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرافدين منح قروض للقضاة لشراء السيارات الحديثة ومن مناشئ عالمية رصينة وبالتقسيط.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى، انه “تم تحديد الشروط الخاصة بمنح تلك القروض والمبينة تفاصيلها ادناه:1-يقوم القاضي الراغب بشراء السيارة مراجعة مقر الشركة لغرض الاطلاع على الشروط والمواصفات المبينة باستمارة الشركة 2-تقوم الشركة بإصدار استمارة خاصة بها تحمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين ينشر تعليمات قروضه للقضاة لشراء سيارات بالتقسيط وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين ينشر تعليمات قروضه للقضاة لشراء سيارات بالتقسيط) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين ينشر تعليمات قروضه للقضاة لشراء سيارات بالتقسيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).