تأجيل فتح معبر القائم - البوكمال

2019/08/29 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مسؤول عراقي عن تأجيل إعادة فتح معبر "البوكمال - القائم" الحدودي بين سوريا والعراق، حتى السابع من ايلول المقبل لأسباب لوجستية ستحسم قريبا.

وقال قائم مقام قضاء القائم أحمد جديان في تصريح صحفي، إن "العمل على إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا، يتم بوتيرة عالية وتم توفير الكرفانات والمخازن، وكان من المؤمل افتتاحه في 1 أيلول المقبل، حسب الاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية لكن المهلة ستمتد إلى يوم أو يومين من الموعد، أو إلى السابع من الشهر المقبل، لحين الانتهاء من الترتيبات اللوجستية من توفير الطاقة الكهربائية والمياه".وأكد جديان أن "دائرة المشرف على المنفذ والمدير وغرف الجوازات والنقل البري، كلها جاهزة في المنفذ، وما بقي هو قضايا بسيطة"، مشيرا إلى وجود "ضغوط كبيرة لافتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، لأجل عودة النشاط التجاري وحركة المسافرين بعد انقطاع دام سنوات".وأجرت قيادات عسكرية من الجيش السوري ومن الجيش العراقي في وقت سابق جولة اطلاعية على الحدود بين البلدين تمهيدا لإعادة فتح المعبر.وتربط العراق وسوريا ثلاثة معابر وهي معبر "اليعربية" الذي يقابله على الجانب العراقي معبر ربيعة، وهو خاضع لسيطرة "قسد"، ومعبر "الوليد" على الجانب العراقي الذي يقابله معبر "التنف"، ومعبر "القائم" على الجانب العراقي الذي يقابله "البوكمال" والخاضع لسيطرة الدولة السورية منذ تحرير المنطقة من داعش الإرهابي نهاية 2017.انتهى

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