2019/08/29 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - اربيل

أفاد مصدر أمني من محافظة أربيل، الخميس (29 آب 2019)، باندلاع حريق كبير في أحد المخازن، الواقعة خلف فاملي مول، بمحافظة اربيل .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا التهم احد المخازن التجارية، الواقعة خلف فاملي مول بمحافظة اربيل ".

بغداد اليوم - بغداد

قال المتنبئ الجوي واثق السلامي ، الخميس 29 اب 2019، ان العراق على موعد مع كتلة معتدلة قادمة من اوروبا من شأنها احداث تغيير بحالة الطقس يخفض درجات الحرارة لمستوى يصل الى 10 درجات في بعض مناطق العراق فيما كشف عن تاريخ ق

بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، الخميس، مع وفد من الحكومة التركية سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان، ان "الخطيب استقبل، بمكتبه بمقر الوزارة وفد الحكومة

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الاربعاء، عن تقديم مشروع قرار الى مجلس النواب لمنح الجرحى الأبطال الراغبين بالإحالة على التقاعد راتباً كاملاً.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تثمينا للجهد والعطاء المبذول من قبل منتسبي الجيش العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة: حريق كبير يلتهم احد المخازن خلف فاملي مول في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة: حريق كبير يلتهم احد المخازن خلف فاملي مول في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).