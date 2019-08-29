أردوغان: لن نسمح لواشنطن بتأجيل خطط إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا

2019/08/29 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة لإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرقي سوريا “كان خطوة صحيحة” وأن أنقرة لن تسمح لواشنطن بتأجيل الخطة، بحسب ما نقلته سي إن إن التركية يوم الخميس.وكشفت أنقرة الأسبوع الماضي أن مركز العمليات المشتركة للمنطقة الآمنة المقترحة على طول

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