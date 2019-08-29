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الإسلام السياسي: بين النظام العربي والنقد الذاتي


الإسلام السياسي: بين النظام العربي والنقد الذاتي
2019/08/29 | 09:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يشن قطاع رئيسي من النظام العربي حربا مفتوحه على الإسلام السياسي وبشكل أساسي تيار الإخوان المسلمين.

وبينما من الطبيعي أن تقع المواجهة

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