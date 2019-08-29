2019/08/29 | 09:23

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الحرس الثوري: سنضرب القواعد الأميركية في الإمارات وقطر في حال مهاجمتنا

الخميس

29

أب

2019 :

09:13 am

32

هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة

باستهداف القواعد والبوارج الأمريكية في قطر والإمارات وخليج عمان عند

سقوط أول صاروخ أو قنبلة أمريكية على إيران.

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