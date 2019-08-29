الموسكوفيون يفضلون هيونداي كريتا الكورية على سيارات كروس أخرى

2019/08/29 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سيارة كروس الكورية الجنوبية “هيونداي كريتا” أكثر سيارات كروس شعبية بين أهالي موسكو في الفترة ما بين يناير ويوليو عام 2019.وأقبل في تلك الفترة 4565 شخصا من أهالي موسكو على شرائها.أفادت بذلك وكالة “أوتوستات” الروسية التحليلية للسيارات.وقالت الوكالة إن المرتبة الثانية في التصنيف شغتلها سيارة كروس Volkswagen Tiguan الألمانية التي اشتراها

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