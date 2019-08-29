2019/08/29 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت العتبة الحسينية المقدسة مؤتمرها العاشر للمبلغين إحياءاً للشعائر المقدسة و استعداداً لشهر محرم الحرام.وقال الشيخ علي الجمالي لمراسل النعيم نيوز: “اجتمع المبلغين من كافة العراق للاستماع إلى توجيهات المرجعية العليا , و من أهم مقررات هذا المؤتمر توحيد الخطاب , وأن يكون على مستوى الفضائيات , وعلى مستوى العراق كافة” .لمتابعة التقرير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤتمر العاشر للمبلغين استعداداً لمحرم الحرام في العتبة الحسينية المقدسة النعيم نيوز.

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