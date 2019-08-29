"فرز ثلاثي للقمامة".. السليمانية تتخذ قراراً نادراً لحماية البيئة

2019/08/29 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اتخذت السلطات البلدية في السليمانية، قراراً نادراً ببدء برنامج تصنيف القمامة في محاولة لحماية البيئة وزيادة الوعي الاجتماعي من مخاطر التلوث.

وبهذا تكون السليمانية المدينة الاولى في الإقليم وعموم العراق التي تتبنى مثل قرار كهذا.

وسيتم فرز النفايات في ثلاثة صناديق موضوعة داخل مبنى البلدية وسط المدينة.



وسيخصص احدها لمخلفات الطعام والثاني للمواد البلاستيكية والثالث للمواد الزجاجية.

وقال رئيس بلدية السليمانية آوات محمد في بيان "هدفنا هو حماية البيئة وصحة المواطن وكذلك زيادة الوعي الاجتماعي بين الناس حول مخاطر التلوث".

ويأتي القرار، الذي صدر الاربعاء، بعد توجيه أوامر مماثلة سابقة للمطاعم والمجمعات السكنية المحلية لفرز القمامة.

وتابع "تعاني البيئة في إقليم كوردستان من تلوث كبير...



حيث يتم التخلص من المواد البلاستيكية والزجاجية على جانب الطريق".

وأضاف أن "حماية البيئة هي واجب الجميع في إقليم كوردستان، وأن الجميع بحاجة إلى العمل للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث لأنها تؤثر في النهاية على صحة الجميع".

وقال محمد "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى بمثابة صحوة مجتمعية، حيث يتحمل كل مواطن المسؤولية ويشارك في حماية البيئة".

هذا وأعرب رئيس بلدية السليمانية عن أمله في أن تشارك جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في برنامج الحفاظ على البيئة.

وأطلق عدد من المنظمات المحلية في الآونة الأخيرة حملة لتشجيع إعادة التدوير والفرز والتصنيف عن طريق وضع صناديق منفصلة للقمامة، على ان تبدأ اولاً في المدارس والجامعات، ثم تعمم لتشمل اماكن اخرى.





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