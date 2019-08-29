خواطر حول موضوع اللاجئين السوريين في مصر

2019/08/29 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تتوافر أرقام دقيقة حول أعداد اللاجئين السوريين في مصر، التي تتباين كثيرا من مصدر لآخر.وحين ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي،

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