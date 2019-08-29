العراق ينوي مد خط أنابيب لنقل النفط من حقول كركوك إلى الحدود مع تركيا

2019/08/29 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس الأربعاء نية بلاده مد خط أنابيب جديد لنقل النفط الخام من حقول كركوك (شمال) إلى

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