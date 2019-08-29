2019/08/29 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت عشيرة آل فتلة، الخميس، بيانا بعد اساءة احد النواب بكلام بذيء لشرف المرأة العراقية، وفيما طالبته بالاعتذار، حذرته من “عواقب وخيمة”.وقال رئيس عشائر آل فتلة العام بالعراق نبيل الصكبان في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه “قرأنا وبشكل مؤسف ما كتبه احد النواب في صفحته الشخصية وتناوله بكلام […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص آل فتلة: على النائب الذي أساء للمرأة العراقية الاعتذار والا ستكون العواقب وخيمة سياسة 2019-08-29 المركز الخبري الوطني.

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