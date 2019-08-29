حريق كبير داخل أحد المخازن التجارية في اربيل (صورة)

2019/08/29 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل /موازين نيوز/، الخميس، بإندلاع حريق كبير داخل أحد المخازن التجارية في اربيل .

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