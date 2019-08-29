الإعصار دوريان يفرض حالة الطوارئ في فلوريدا الأميركية

2019/08/29 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء “حالة طوارئ” في الولاية استعدادا لوصول إعصار (دوريان)، إلى شواطئها.وقرر المركز الأميركي الوطني للأعاصير في وقت سابق من الأربعاء، رفع تصنيف العاصفة دوريان، المتوقع أن تضرب فلوريدا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى درجة “إعصار من الفئة الأولى” أثناء مرورها فوق جزر فيرجن […]

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