اندلاع حريق

2019/08/29 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق "كبير" صباح اليوم الخميس في مخازن تجارية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان لشفق نيوز، ان حريقا كبيرا اتى على نحو اربعة مخازن تجارية للمواد الاحتياطية للسيارات والاجهزة المنزلية والكهربائية خلف "فاملي مول" في مدينة اربيل .

واضاف المصدر ان خمسة فرق للدفاع المدني تكافح الحريق حاليا، من دون معرفة اسباب اندلاعه.

وتابع المصدر ان الحريق لم يسفر عن اية خسائر بشرية.

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