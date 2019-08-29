نائبة عن النصر: عبد المهدي لايتحمل مسؤولية فشل حكومته

2019/08/29 | 09:40

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بغداد:سومر نيوز

بينت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، الخميس، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لايتحمل مسؤولية فشل...

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