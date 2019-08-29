نصيف: لايمكن الغاء الحصانة عن جميع النواب الا بتعديل دستوري

2019/08/29 | 09:40

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بغداد:سومر نيوز

اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس، ان الحصانة لايمكن الغائها عن النواب في البرلمان كونه...

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