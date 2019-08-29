وزير الدفاع السويدي يؤكد دعم بلاده لعدم عودة داعش الى العراق

2019/08/29 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفست، اليوم الخميس، خلال لقائه السفير العراقي في ستوكهولم، دعم بلاده لعدم عودة تنظيم داعش الى العراق.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "سفير جمهورية العراق في ستوكهولم التقى وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفست في مبنى وزارة الدفاع السويدية بناءً على طلب السفارة وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين".

واشار وزير الدفاع الى "أهمية العلاقات مع العراق وان السويد تفخر بان تكون جزء من التحالف الدولي لمحاربة الارهاب في العراق"، مشيداً بعلاقات الصداقة التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة".

واكد على "وقوف السويد الى جانب العراق في مجال تقديم الدعم الانساني والمشاركة مع التحالف الدولي لهزيمة الارهاب ومنع عودة كيان داعش الارهابي وإعادة بناء المجتمعات في المناطق المحررة".

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