2019/08/29 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء اكتشافا مهما في إثيوبيا لجمجمة مكتملة تقريبا لأحد أسلاف البشر عاش قبل 3.8 مليون عام وتميز بخليط مثير للاهتمام من الخصائص التي تشبه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكتشفون جمجمة مكتملة تقريبا لأحد أسلاف البشر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يكتشفون جمجمة مكتملة تقريبا لأحد أسلاف البشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).