العراق وتركيا يبحثان الربط المشترك لمنظومة الطاقة الكهربائية

2019/08/29 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

بحث وزير الكهرباء لؤي الخطيب، مع وفد الحكومة التركية المتمثل بوزير الطاقة التركي فاتح دوميز، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال

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