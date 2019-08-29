زهير الخويلدي - نور الدين البطروجي وميلاد علم الفلك الحديث

2019/08/29 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " ان كوبرنيك لم يكن كوبرنيكيا" - ألكسندر كوريه، تراوحت حياة أبو إسحاق نور الدين البطروجي بين المغرب موطن الولادة في بداية القرن الثاني عشر والأندلس في اشبيلية مكان الوفاة سنة 1204 أين مارس القضاء واشتغل بالتنجيم وبرع في علم الفلك.كما تتلمذ على يدي ابن طفيل وأخذ عنه قوله بالدوائر الدجاخلية في حركة الفلاك وعاصر ابن رشد وألف "كتاب الهيئة" الذي تمت ترجمته إلى اللاتينية أولا سنة 1217 من طرف ميكائي......

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