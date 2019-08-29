كمال غبريال - بريطانيا والبريكست- مهزلة الديموقراطية

2019/08/29 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال حين تتحول الديموقراطية إلى ديماجوجيةبريطانيا العظمى صاحبة أعرق وأعظم تجربة ديموقراطية على امتداد تاريخها، في ورطة الآن تتخبط في كيفية عبورها.‏بدأت باستفتاء الشعب على البقاء بالاتحاد الأوروبي، وجاءت النتيجة شبه متعادلة، مع تفوق طفيف لا يكاد يذكر ‏لصالح قرار الخروج.وكانت نتيجة ذلك ما شهده أعظم برلمانات العالم وأعرقها، من فشل في إقرار خطة خروج آمنة ‏لبريطانيا من الاتحاد، لا تتسبب لها ولشركاء ال......

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