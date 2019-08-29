2019/08/29 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_غبريال حين تتحول الديموقراطية إلى ديماجوجيةبريطانيا العظمى صاحبة أعرق وأعظم تجربة ديموقراطية على امتداد تاريخها، في ورطة الآن تتخبط في كيفية عبورها.
بدأت باستفتاء الشعب على البقاء بالاتحاد الأوروبي، وجاءت النتيجة شبه متعادلة، مع تفوق طفيف لا يكاد يذكر لصالح قرار الخروج.
وكانت نتيجة ذلك ما شهده أعظم برلمانات العالم وأعرقها، من فشل في إقرار خطة خروج آمنة لبريطانيا من الاتحاد، لا تتسبب لها ولشركاء ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - بريطانيا والبريكست- مهزلة الديموقراطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بدأت باستفتاء الشعب على البقاء بالاتحاد الأوروبي، وجاءت النتيجة شبه متعادلة، مع تفوق طفيف لا يكاد يذكر لصالح قرار الخروج.
وكانت نتيجة ذلك ما شهده أعظم برلمانات العالم وأعرقها، من فشل في إقرار خطة خروج آمنة لبريطانيا من الاتحاد، لا تتسبب لها ولشركاء ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - بريطانيا والبريكست- مهزلة الديموقراطية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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