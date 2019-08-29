2019/08/29 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون ببالغ الألم والحزن تلقيت نبأ رحيل الشخصية الثقافية والوطنية، الشاعر والكاتب المبدع، الامين العام لاتحاد الادباء والكتاب في العراق، الرفيق ابراهيم الخياط، الذي توفي يوم أمس الأربعاء 28/8/2019 في حادث سير على الطريق بين مدينتي اربيل ودهوك.أيها الشاعر النبيلأبكي غيابك يا رفيقي أم غيابي، أبكي وأنت الفارس الطاغي الذي ينفي البكاء، ويعلم الدمع المهاجر أن يعود إلى الجفون، لو كنتُ من جَمْهَ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالرزاق دحنون - في رحيل الرفيق إبراهيم الخياط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالرزاق دحنون - في رحيل الرفيق إبراهيم الخياط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).