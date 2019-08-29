الخارجية العراقية ترفض تصريحات وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الاسرائيلية

2019/08/29 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن رفضها وادانتها لتصريحات وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الاسرائيلية.





وفالت الخارجية العراقية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ترفض وزارة الخارجيّة، وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الصهيونيّ بذريعة الدفاع عن النفس”.





وأضافت، ان “الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحلّية والاتحاديّة)، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المُقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة”.





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