تفجير في الأنبار يسفر عن اصابة ٤ منتسبين

2019/08/29 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / الانبار

أفاد مصدر أمني، بإصابة ٤ منتسبين جراء تفجير في محافظة الانبار.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية عسكرية في محافظة الانبار، ما ادى الى اصابة اربعة منتسبين ضمن الدورية”.

وأضاف، ان “القوات الامنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج”.

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