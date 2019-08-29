2019/08/29 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يلتقي نظيره اللبناني في بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/29 | 09:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يلتقي نظيره اللبناني في بيروت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يلتقي نظيره اللبناني في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).