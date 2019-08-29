امانة بغداد: نسبة انجاز اكساء شارع الفلاح 85%

2019/08/29 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن تحقيق نسبة انجاز متقدمة في اعمال الاكساء الخاصة بشارع الفلاح في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

وذكر بيان للامانة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد شرعت بوقت سابق بأعمال قشط وإكساء شارع الفلاح احد اكبر وأبرز شوارع مدينة الصدر شرقي بغداد وبطول اكثر من 3000 متر وعرض 10 متر لكل جانب".وأضاف ان "اعمال التطوير شملت جانبي الطريق وبنسبة انجاز بلغت 85 ‎%‎ وسيشهد الوقت المقبل اكمال الاعمال وادخال الشارع الخدمة امام حركة السير والمرور".انتهى

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