2019/08/29 | 09:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جاهزة للرد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: القواعد الأمريكية في قطر والامارات تحت مرمى صواريخنا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: القواعد الأمريكية في قطر والامارات تحت مرمى صواريخنا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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