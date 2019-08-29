في اخر تصنيف عالمي.. ما هو ترتيب الجواز العراقي

2019/08/29 | 09:51

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بغداد اليوم - متابعة

أصدر مؤشر هينلي لجوازات السفر HPI قائمة جديدة لشهر تموز - يوليو 2019 تضم جوازات سفر دول العالم م...





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