الغارديان : إسرائيل نقلت آلات متطورة لمواجهة أهداف في العراق عن بعد

2019/08/29 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة الغارديان اليوم الخميس مقالا لكل من مارتن شولوف وأوليفر هولمز ومحمد رسول بعنوان “سباق التسلح السري في حرب الطائرات دون طيار في الصراع بين إيران وإسرائيل” حيث أثارت موجة الهجمات بطائرات دون طيار، بحسب المقال، في سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن والآن لبنان، شبح حقبة جديدة من الصراع

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