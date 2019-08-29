2019/08/29 | 09:54

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ظريف : لامفاوضات مع واشنطن قبل وقف الحرب الاقتصادية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن

على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015

إذا كانت تريد إجراء محادثات.وأضاف ظريف في حديث للصحفيين في كوالالمبور: الولايات المتحدة تشن

حربًا اقتصادية على الشعب الإيراني ولن يكون ممكنا بالنسبة لنا

التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب

الاقتصادي ضد الشعب الإيراني.وتابع: إذا كانوا يريدون العودة إلى الغرفة فهناك تذكرة يتعين عليهم

شراؤها أولًا وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق النووي.من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس

عراقجي، إن بلاده لن تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية،

حتى تغير الأخيرة سياسة فرض الضغوطات القصوى.وأضاف عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء امس الأربعاء:

ليس لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولا يوجد أي بلد يقبل

بمفاوضات تحت الضغط.وتابع أن التفاوض في حالة الضغط، لا يعد ولا يسمى تفاوضًا..



ولن تحدث

أي مفاوضات حتى تغير الولايات المتحدة سياسة الضغط القصوى.وأكد أن إيران لن تسمح لأمريكا بإساءة استخدام مفاوضاتها مع

الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي والتأثير عليها.وتجري إيران مفاوضات مع فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، لإنقاذ الاتفاق

النووي الذي أبرم عام 2015.والاتفاق النووي بات مهددا عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في ايار

2018 وإعادة فرض العقوبات على إيران

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