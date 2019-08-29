أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 350 دولارا للطن في آب

2019/08/29 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية يوم الخميس إنها حددت سعر بيع البروبان في عقدها لشهر سبتمبر أيلول عند 350 دولارا للطن، انخفاضا من 370 دولارا في أغسطس آب.

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