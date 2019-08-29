بسبب أزمة الخدمات ..تحذير من انفجار شعبي في ثاني أكبر مدن ديالى

2019/08/29 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المجلس البلدي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ، اليوم الخميس، من انفجار شعبي في ثاني أكبر مدن المحافظة بسبب أزمة الخدمات. وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في تصريح له ، إن ” المقدادية ثاني أكبر مدن ديالى تعاني من أزمة خدمات حادة خاصة في مجال الطاقة الكهربائية ما …

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