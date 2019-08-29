الشيخ علي يصعد بالفاظ نابية “وال فتلة” يتوعدون بالرد..خلاف سياسي يتحول الى “طعن بالشرف”

2019/08/29 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق صعد النائب فائق الشيخ علي، حدة انتقاداته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضد خصومه السياسيين.سب وشتائم وطعن بالشرف! ونشر الشيخ علي سلسلة تغريدات هاجم فيها مسؤولة في الحكومة العراقية لم يسمها، لكن اغلب المتابعين للشأن السياسي رجحوا ان تكون المرأة المقصودة هي رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، سيما وان الطرفين على […]

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