الرافدين يطلق تعليمات منح قروض للقضاة لشراء سيارات

2019/08/29 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن تعليمات منح قروض للقضاة لشراء سيارات بالتقسيط.وادناه نص التعليمات الخاصة بمنح تلك القروض: 1-يقوم القاضي الراغب بشراء السيارة مراجعة مقر الشركة لغرض الاطلاع على الشروط والمواصفات المبينة باستمارة الشركة .2-تقوم الشركة بإصدار استمارة خاصة بها تحمل رقم متسلسل ومختومة بختم الشركة تتضمن كافة المعلومات

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