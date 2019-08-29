اليوم .. من ينال لقب أفضل لاعب في أوروبا؟

2019/08/29 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 وهو اللقب الذي يتنافس عليه بشدة كل من فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول ومنتخب هولندا، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.وكان لاعب كرواتيا لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد قد

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من ينال لقب أفضل لاعب في أوروبا؟ وكالة خطوة برس.

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