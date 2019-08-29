مصر حظر الإعلامية المصرية ريهام سعيد من الظهور

2019/08/29 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارا بحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.وجاء الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي

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