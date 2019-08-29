2019/08/29 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد السيد وكيل شؤون الشرطة اجتماع في مديرية شرطة السكك الحديد وبحضور المهندس طالب جواد مدير عام شركة السكك الحديد .وقد استعرض مدير السكك اللواء محمد بردي راضي واجبات ومهام المديرية وقد اكد السيد الوكيل ضرورة حث منتسب شرطة السكك على حماية خطوط السكك الحديد وضرورة التعامل الحسن مع المواطن كوننا مقبلين على زيارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي يعقد اجتماعا في مديرية شرطة السكك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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