الرافدين ينشر تعليمات قروض القضاة الخاص بشراء سيارات بالتقسيط

2019/08/29 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم تحديد الشروط الخاصة بمنح تلك القروض والمبينة تفاصيلها ادناه:ـ يقوم القاضي الراغب بشراء السيارة مراجعة مقر الشركة لغرض الاطلاع على الشروط والمواصفات المبينة باستمارة الشركة.ـ تقوم الشركة بإصدار استمارة خاصة بها تحمل رقم متسلسل ومختومة بختم الشركة تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لغرض الحصول على السيارة وهي "اسم المشتري – نوع السيارة – لون السيارة – سنة الصنع – رقم الشاصي – مبلغ السيارة المتفق على بيعها للقضاة وذوي الدرجات الخاصة – نسخة من المنفيست ".ـ تكون السيارات المباعة مسجلة باسم الشركة حصرا وان اسعارها موازية لاسعار السيارات في الاسواق المحلية وتتعهد الشركة بذلك وتقوم بتثبيتها على متن استماراتها.ـ تقوم الشركة بعد الاتفاق مع المشتري ارسال الاستمارة بعد استكمال جميع الاجراءات الى فرعكم بيد معتمد الشركة حصرا .والمخول رسميا من قبل الشركة بموجب كتاب رسمي موجه لفرعكم . ـ يتم منح القرض بنسبة 80% من سعر السيارة المحدد من قبل الشركة والمثبت في الاستمارة المرسلة من قبلها على ان لا يتجاوز مبلغ القرض ولغاية مبلغ ( 60 ) مليون دينار

ـ ضمان القرض تقديم كفالة ( قاضي + موظف مدني من دوائر الدولة ) ويقوم الفرع باتخاذ الاجراءات الاصولية تجاه المقترض والكفيل بما فيه مليء استمارة طلب القرض ونموذج تعهد المقترض والكفيل الخاص بمصرفنا وبشرط لايتجاوز مبلغ القسط والفائدة الشهري "50%" من راتب الكفيل واستحصال صحة الصدور اللازمة من دوائرهم المختصة.انتهى..م.م

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