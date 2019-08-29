امانة بغداد تحقق نسبة انجاز متقدمة في اعمال الاكساء الخاصة بشارع الفلاح

2019/08/29 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن تحقيق نسبة انجاز متقدمة في اعمال الاكساء الخاصة بشارع الفلاح في مدينة الصدر، شرقي بغداد.وذكر بيان للامانة تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد شرعت بوقت سابق بأعمال قشط وإكساء شارع الفلاح احد اكبر وأبرز شوارع مدينة الصدر شرقي بغداد […]

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